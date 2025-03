Maltempo Emilia Romagna, piogge e fiumi in crescita: leggera tracimazione della Diga di Ridracoli

MeteoWeb

Il ciclone posizionato sull’Adriatico continua ad alimentare forte maltempo sull’Italia, in particolare con forti piogge sulle regioni adriatiche. In Abruzzo, la situazione più delicata, poiché si registrano allagamenti e fiumi in crescita. Sull’Emilia Romagna, invece, le piogge sono più estese di quanto previsto ma non si registrano particolari criticità. La pagina Facebook “Emilia Romagna Meteo”, segnala che dalla mezzanotte sono caduti: 46,2mm di pioggia a Chiesanuova di San Marino, 39,1mm a Pietracuta (RN), 37,5mm a Sant’Agata Feltria (RN), 34,5mm a San Savino (RN), 34mm a Ponte Santa Maria Maddalena (RN), 33,8mm a Balze di Verghereto (FC), 31,6mm a Villa Verrucchio (RN), 30,9mm a Pennabilli (RN).

I fiumi non presentano problemi nelle aree della Romagna in cui è piovuto di più: si osservano aumenti di 30/70cm circa, fino a 1 metro per il Marecchia a Rimini, ma senza problemi. Il fiume Conca è quello al momento più vicino alla prima soglia di attenzione: alle ore 17:55 era a 8cm dalla soglia gialla a Morciano di Romagna, spiegano ancora da “Emilia Romagna Meteo”.

Intanto, la Diga di Ridracoli, nel Forlivese, è tornata in leggera tracimazione.

