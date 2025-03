Maltempo Firenze, cede parte di una carreggiata: modifiche alla circolazione

MeteoWeb

A Reggello (Firenze), a causa del cedimento di una parte della carreggiata, all’interno del centro abitato di Vaggio, in prossimità dell’incrocio con la Sp57 in direzione Piandiscò, la circolazione è a senso unico alternato. Lo rende noto il Comune sui social sulla situazione di maltempo. Per raggiungere Figline e Piandiscò è consigliato prendere percorsi alternativi. Lo stesso vale per chi da Figline e Piandiscò vuole raggiungere Reggello.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.