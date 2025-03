Maltempo Firenze: chiusi anche cimiteri, parchi e giardini pubblici

MeteoWeb

Chiusura di parchi e giardini pubblici ad accesso regolamentato e cimiteri. Ma anche i mercati e tutti gli operatori del commercio su area pubblica, oltre alle biblioteche dell’Orticoltura e del Galluzzo. Lo ha deciso il Comune, con un’ordinanza decisa dall’apposita unità di crisi insediatasi questo pomeriggio, a causa dell’allerta arancione per la pioggia e il rischio di temporali forti che scatterà alle 24 di oggi e si concluderà alle 24 di domani, venerdì 14 marzo.

L’ordinanza dispone anzitutto l’apertura del Coc (Centro operativo comunale) che è già al lavoro con gli operatori della protezione civile del Comune di Firenze, della direzione mobilità, della polizia municipale. Il Coc sarà attivo sull’arco completo delle ventiquattro ore e l’attività di monitoraggio continuerà fino a quando le condizioni meteorologiche lo renderanno necessario.

I dettagli

In dettaglio l’ordinanza si dispone la chiusura di “cimiteri, mercati e tutti gli operatori del commercio su area pubblica, biblioteche dell’Orticoltura e del Galluzzo, parchi, giardini e aree verdi, ad accesso regolamentato, raccomandando ai cittadini di non frequentare le aree verdi liberamente accessibili, nonché le ciclopiste fluviali in riva d’Arno”. Ai “gestori delle attività economiche concessionari di aree presenti all’interno di giardini/parchi ed aree verdi pubbliche liberamente accessibili” si ordina “di garantire le condizioni di sicurezza delle aree di loro pertinenza”.

L’ordinanza vieta “lo svolgimento di attività mercatali e di attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili in giardini/parchi pubblici ed aree verdi”. E’ stata anche decisa la “la sospensione dello spettacolo ‘Le Streghe di Macbeth’, previsto nella giornata di domani 14 Marzo 2025, presso la Sala Grande del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino”. Scattato anche il divieto di “qualunque attività all’aperto nei giardini/parchi pubblici, aree verdi nonché ciclopiste fluviali in riva d’Arno di Firenze” e la popolazione è invitata “ad evitare attività all’aria aperta e in prossimità dei fiumi”. Per tutta la giornata di venerdì sarà infine sospesa la fermata ‘Cascine” della linea T1 della tramvia.

