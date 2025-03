Maltempo in Spagna, Amazon userà l’intelligenza artificiale per ridurre le inondazioni in Aragona

MeteoWeb

Amazon ha affermato che utilizzerà l’intelligenza artificiale per ridurre i rischi di inondazione nella regione nord-orientale spagnola dell’Aragona, dove sta costruendo dei data center. L’unità di cloud computing di Amazon, AWS, nel maggio scorso ha annunciato che avrebbe investito 15,7 miliardi di euro nei data center in Aragona per espandere significativamente la sua infrastruttura cloud. AWS ha detto che spenderà 17,2 milioni di euro per ridurre i rischi di inondazione nella regione, modernizzando l’infrastruttura e utilizzando l’intelligenza artificiale per ottimizzare l’uso dell’acqua per uso agricolo. L’investimento arriva quattro mesi dopo che le catastrofiche inondazioni hanno devastato vaste aree intorno a Valencia, la terza città più grande della Spagna, e mentre un’altra pesantissima ondata di maltempo sta interessando l’area.

