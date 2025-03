Maltempo Indonesia, alluvione lampo a Gorontalo: mille case colpite | VIDEO

MeteoWeb

Un’alluvione lampo ha colpito una zona residenziale di Gorontalo, in Indonesia. L’evento è avvenuto nel villaggio di Talumolo, distretto di Dumbo Raya. L’alluvione lampo, che ha trasformato le strade della località in fiumi in piena, è stata causata dalle forti piogge che si sono abbattute sulla zona di Gorontalo dalla sera di domenica 16 marzo. Si dice che questa inondazione sia stata la peggiore, soprattutto nel villaggio di Talumolo. Oltre a Talumolo, le inondazioni improvvise hanno colpito anche il villaggio di Leato Utara, sempre nel distretto di Dumbo Raya.

Correnti d’acqua molto forti, accompagnate da materiali come sabbia e fango, hanno colpito centinaia di case e ponti. Molte case sono state danneggiate, sepolte sotto sabbia e fango, e molti effetti personali degli abitanti sono stati spazzati via dalla furia dell’acqua, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo.

La causa principale di questa alluvione lampo sono state le forti piogge e i danni alla diga di sbarramento o all’argine a monte. Il capo del villaggio di Talumolo, Mulyadi Mopangga, ha affermato che alluvioni lampo come questa si verificano spesso durante la stagione delle piogge. “Molte case sono state colpite da inondazioni improvvise, perfino l’ufficio del distretto locale è stato allagato“, ha dichiarato ai giornalisti Mopangga. “Circa 1.000 case sono state colpite. Questa è la peggiore alluvione lampo che abbiamo mai sperimentato”, ha aggiunto.

Maltempo Indonesia, le immagini dell'alluvione lampo a Gorontalo

