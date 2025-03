Maltempo Indonesia, tornado colpisce Batam: edifici danneggiati e un ferito | VIDEO

MeteoWeb

Un tornado ha colpito la zona di Tiban Princess, Batam, Isole Riau, in Indonesia, nel pomeriggio di oggi, lunedì 17 marzo. Secondo quanto riportano i media locali, diversi edifici sono stati danneggiati dai forti venti. Il capo della Polizia di Sekupang, Kompol Benhur Gultom, ha rivelato che finora sono stati segnalati danni a quattro negozi. Tuttavia, il numero totale degli edifici interessati è ancora in fase di raccolta dati. “È probabile che aumenti, perché l’area interessata è piuttosto estesa“, ha affermato. Sebbene non si siano verificate vittime, un residente ha riportato una ferita alla gamba dopo essere stato colpito da materiali edili volanti. “La vittima ha riportato solo graffi e abrasioni sulla gamba destra“, ha spiegato Benhur.

Ha inoltre invitato l’opinione pubblica a prestare maggiore attenzione agli eventi meteorologici estremi che si sono verificati spesso di recente. “È meglio essere prudenti, soprattutto quando ci sono forti venti. Se non è urgente, è meglio restare a casa“, ha consigliato.

Maltempo Indonesia, le immagini del tornado a Batam

Maltempo Indonesia, tornado colpisce Batam

