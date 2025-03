Maltempo Lazio, nubifragio sulla Tuscia: frane, allagamenti e alberi caduti | FOTO

MeteoWeb

È stata una giornata di maltempo oggi nel Lazio, colpito da piogge e raffiche di vento sui 50-60km/h. Oltre a Roma, danni e disagi si sono registrati anche nella Tuscia. In questa zona del Lazio, sono caduti 44mm di pioggia a Viterbo, 39mm a Montefiascone, 37mm a San Lorenzo Nuovo, 36mm a Ronciglione, 26mm a Gradoli. A causa degli effetti del maltempo, Vigili del Fuoco, forze dell’ordine e Protezione Civile sono stati impegnati per tutta la giornata.

Ad Acquapendente, la forte pioggia ha provocato allagamenti su diverse strade della zona, tra cui la SP Torre Alfina, dove il traffico ha subito forti rallentamenti. A Sutri, a causa del vento, un grosso albero è caduto al Km 52 della Cassia sud, bloccando completamente il traffico per diverse ore. Subito dopo, una frana di fango e terra ha bloccato la SP 41 Blerana, a poca distanza dal bivio per Villa San Giovanni in Tuscia. Sul posto è intervenuto immediatamente un mezzo pesante della provincia per liberare la strada, che inizialmente era stata transennata sulla corsia occupata dai detriti.

