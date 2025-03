Maltempo Liguria, allagamenti a Genova: sommozzatori in azione | FOTO

MeteoWeb

A seguito del forte nubifragio abbattutosi nella notte a Genova, i Vigili del Fuoco sono stati chiamati a intervenire per l’ispezione e l’eventuale soccorso di persone rimaste bloccate in alcuni sottopassi allagati. In particolare a Brin, dove si è accumulato oltre un metro d’acqua, i sommozzatori dei Vigili del Fuoco hanno verificato alcune autovetture che, trascinate dalla corrente giù per via Ariosto, risultavano con le luci accese, ma non sono risultate persone a bordo. Allagati anche alcuni box ed una tabaccheria.

In via Zella, i Vigili del Fuoco hanno rimosso alcuni cassonetti dell’immondizia che occupavano la carreggiata. La Polizia locale ha provveduto a chiudere il transito.

