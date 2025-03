Maltempo Liguria, frana sulla provinciale 51 tra Taggia e Castellaro

MeteoWeb

Una frana è scesa in mattinata sulla strada provinciale 51, che da Arma di Taggia porta a Castellaro, in provincia di Imperia, in Liguria. Lo comunica il sindaco di Taggia, Mario Conio, annunciando che la viabilità è stata interrotta a circa un chilometro dall’innesto con la statale Aurelia. “Per raggiungere Castellaro – ha detto – è necessario utilizzare la bretella stradale che unisce Taggia e Castellaro. Sono in corso le attività di sgombero, seguiranno ulteriori aggiornamenti”. Al momento, comunque, sembra che la viabilità sia ripresa a senso unico alternato.

A seguito del maltempo delle scorse ore, sono diverse le frane che si sono verificate in Liguria.

