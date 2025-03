Maltempo Liguria, sgomberata una casa per frana a Taggia

MeteoWeb

Frane e smottamenti nell’Imperiese a causa del maltempo che ha colpito la Liguria. Una famiglia composta da due persone, madre e figlio, è stata evacuata nella notte da un’abitazione lungo la strada provinciale 51 a Imperia tra Taggia e Castellaro a causa di una frana. Lo smottamento ha coinvolto la parte sottostante dell’edificio, con il terreno che si è riversato sulla strada, comportandone la chiusura per alcune ore. L’arteria è stata poi riaperta a senso unico alternato. Il sindaco di Taggia, Mario Conio, dopo un sopralluogo dei Vigili del Fuoco, ha emesso ordinanza di sgombero e gli sfollati sono stati ospitati in un albergo di Arma dove resteranno anche stanotte. Il terreno in cui è avvenuto lo smottamento è privato.

A causa della frana, ha subito modifiche anche il percorso della granfondo ‘Sanremo-Sanremo’ di ciclismo. Sempre a causa del maltempo, i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire a Ventimiglia per uno smottamento in via Anacleto Hughes nella frazione Latte.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.