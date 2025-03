Maltempo Lombardia, super grandinate nel Varesotto: imbiancate molte località | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Un forte temporale proveniente dal Verbano Cusio Ossola ha investito poco prima delle 15.30 di oggi la provincia di Varese, provocando con una super grandinata che ha colpito a macchia di leopardo. La grandine ha imbiancato prima Sesto Calende, per poi spostarsi verso nord sui comuni dell’Alto Varesotto di Mornago, Azzate e Castronno, prima di allontanarsi verso la Valtravaglia e il Ceresio. Davvero intensi i fenomeni, con le località che si sono ritrovate imbiancate da uno strato di ghiaccio. Niente grandine nel sud della provincia dove però sono stati avvertiti i primi tuoni.

Un fulmine ha colpito un grosso albero in via Battisti a Venegono Superiore (Varese), danneggiandolo e costringendo i Vigili del Fuoco ad un intervento di messa in sicurezza.

Maltempo Lombardia, intensa grandinata a Sumirago

