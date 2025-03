Maltempo Marche, casa isolata a Cantiano: soccorsi 2 anziani | FOTO

MeteoWeb

Il maltempo sta provocando intense piogge sulle Marche da giorni e gli effetti sul territorio si fanno sentire, con un innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua. A causa del maltempo, una coppia di anziani, marito e moglie, è rimasta isolata nella propria abitazione a Cantiano (Pesaro Urbino). L’unica via di accesso, un ponte che attraversava il Bevano, è stata resa inagibile dall’aumento del livello d’acqua del torrente. I Vigili del Fuoco di Pesaro li hanno raggiunti e portati al sicuro. Le condizioni di salute dei due anziani non desterebbero preoccupazione.

Strade provinciali danneggiate dal maltempo

Il maltempo continua a danneggiare le strade provinciali della provincia di Pesaro-Urbino, che continuano ad essere monitorate ed oggetto di interventi a causa di frane e allagamenti. Le criticità maggiori si registrano per la frana di monte sulla strada provinciale 147 tra Peglio e Lunano e per due grosse frane sulla SP115 Santa Vittoria, nel territorio di Fratte Rosa. In entrambe le situazioni, è stato istituito il senso unico alternato. Sulla SP9 si segnalano due frane con caduta alberi nell’area di Urbino. L’arteria è aperta dopo gli interventi ma è sotto osservazione.

Chiusa invece la SP51, al quarto chilometro, nel territorio di Isola del Piano, a causa di una frana in continuo movimento. Altre due frane sulla SP111 Tarugo in Comune di Cagli e sulla SP152 che sale al Castello di Frontone, dove è stato attivato il monitoraggio con segnaletica. Ulteriori interventi, per deviazione acque piovane e chiusura buche, si registrano sulla SP43 San Gregorio, mentre la SP101 Caselle è stata riaperta con segnaletica di cantiere installata. Inoltre numerosi interventi si registrano sull’intera rete viaria provinciale per smottamenti e chiusura delle buche che si sono formate in queste ore.

Preoccupazione è stata espressa dal Presidente della Provincia, Giuseppe Paolini: “i danni sono ingenti. Nei prossimi giorni, faremo una stima perché alcune strade sono state chiuse o hanno la circolazione limitata e non sappiamo se avremo le risorse per riaprirle. Agire senza fondi è molto difficile e i miracoli non si possono fare. È chiaro che richiederemo contributi, vedremo in che forma”.

