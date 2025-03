Maltempo Molise, violenta grandinata imbianca Montenero di Bisaccia | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Non solo al Nord. Il maltempo ha colpito anche le regioni del Sud oggi. In particolare, violenti temporali hanno interessato il Molise. La situazione più critica si è avuta a Montenero di Bisaccia, in provincia di Campobasso, dove si è abbattuta una violenta grandinata che ha imbiancato il paesaggio come se fosse neve. Il forte temporale ha provocato anche fiumi di acqua e grandine nelle strade della località, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. La grandine, caduta abbondante, ha raggiunto dimensioni come acini d’uva.

Si sono registrati disagi alla circolazione, con gli automobilisti costretti a cercare riparo sotto ponti e tettoie per sfuggire alla furia della grandine. Si registrano anche danni a piante e alberi, con rami spezzati e fioriture distrutte.

Maltempo Molise, fiumi di acqua e grandine a Montenero di Bisaccia

