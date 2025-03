Maltempo, neve in Valle d’Aosta: imbiancata Champorcher | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Non solo in Piemonte. La neve scende anche in Valle d’Aosta durante questa intensa ondata di maltempo sull’Italia. A Champorcher paese, posto a 1.400 metri di quota, si registra pioggia con qualche fiocco di neve, dopo che la neve ha imbiancato la scorsa notte. Salendo si registra neve bagnata sopra i 1600 metri di quota. Neve più asciutta grazie alla temperatura negativa sopra i 1700-1800 metri. Secondo le previsioni di “Meteo Valle d’Aosta”, fino a domenica 16 marzo compresa sono previsti accumuli dai 1800-2000 metri di 15-25cm di neve sulle aree orientali e settentrionali, valori inferiori tra Valgrisenche, Valsavarenche, Rhemes; punte fino a 30-40cm sulle dorsali a confine con il Piemonte.

Le immagini a corredo dell’articolo arrivano da “Meteo in Piemonte”.

Maltempo Valle d'Aosta, nevica a Champorcher

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito il link per l’accesso diretto alla pagina con le previsioni meteo per la principale città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.