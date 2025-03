Maltempo, grandi piogge al Sud: 100mm nel Tarantino, allagamenti

MeteoWeb

Il ciclone sul basso Tirreno ha determinato forte maltempo oggi. Particolarmente colpita la Puglia, dove si sono verificate piogge torrenziali con accumuli di quasi 100mm nel settore centrale della regione. I dati pluviometrici più rilevanti di oggi nella regione indicano 95mm a Martina Franca, 80mm a Francavilla Fontana, 70mm a Taranto, Santeramo in Colle, 69mm a Taranto, 68mm a Cisternino, 67mm a Carovigno, 63mm a Locorotondo, 60mm a Latiano, Fasano, 58mm a Manduria, 52mm a Ostuni, 50mm ad Acquaviva delle Fonti, 47mm a Brindisi. Situazione difficile nel Tarantino, dove si registrano strade allagate in diverse località.

È stata una giornata di forti piogge anche in Calabria settentrionale e Basilicata: sono caduti 65mm a Cariati, 51mm a Morano Calabro, 49mm a Rocca di Neto, 41mm a Castelluccio Inferiore, Simeri Crichi, 38mm a Zumpano, 36mm a Soverato, 35mm a Soveria Mannelli, 34mm a Pisticci.

Il ciclone posizionato al Sud continuerà a determinare maltempo anche domani, con piogge torrenziali sul versante adriatico, dalle Marche in giù, ma ci saranno piogge e temporali anche sui settori tirrenici di Calabria e Sicilia.

