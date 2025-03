Maltempo Puglia, violenta grandinata a Nardò: accumuli come fosse neve | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Un ciclone mediterraneo, che si trova tra Tunisia e Libia, ha alimentato maltempo diffuso al Centro-Sud nella giornata di oggi. La regione che ha sperimentato i fenomeni più intensi è la Puglia, dove si sono verificati nubifragi e grandinate. Le piogge più intense sono cadute tra le province di Bari, Taranto e Brindisi. Tra i dati pluviometrici più rilevanti della giornata finora, segnaliamo: 26mm a Martina Franca, 18mm a Fasano, 14mm a Bitonto, 12mm a Locorotondo, 11mm a Putignano, Bitetto, 10mm a Terlizzi, Palo del Colle.

Il fenomeno più rilevanti del maltempo che oggi ha colpito la Puglia è stata la violenta grandinata che ha colpito Nardò, nel Tarantino. Come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo, la grandine ha formato uno spesso strato di grandine sulle strade, quasi come fosse neve. Incredulità da parte della popolazione, rimasta sorpresa dall’intensità del fenomeno.

Maltempo Puglia, violenta grandinata a Nardò

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.