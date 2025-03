Il maltempo minaccia la Serie A: il big match è a rischio e un’altra partita “in pericolo” | DETTAGLI

MeteoWeb

La 28ª giornata del campionato di Serie A potrebbe essere fortemente condizionata dal maltempo, con piogge intense previste tra domenica e lunedì su diverse città italiane. Tra le partite a rischio spicca il big match Juventus-Atalanta, che si giocherà domenica sera all’Allianz Stadium di Torino. La gara rappresenta un vero e proprio scontro diretto per lo scudetto e per la qualificazione alla prossima Champions League. Secondo le previsioni, forti temporali interesseranno la città proprio in concomitanza della sfida tra la squadra di Thiago Motta e quella di Gasperini. La pioggia potrebbe intensificarsi nella seconda parte dell’incontro, in particolar modo nel secondo tempo, mettendo alla prova la tenuta del terreno di gioco e le capacità tecniche delle due squadre. L’attenzione sarà alta sulla gestione delle condizioni atmosferiche. La partita è a rischio per il forte maltempo.

Lazio-Udinese: pioggia forte a Roma nella mattinata di lunedì

Un altro match che dovrà fare i conti con il maltempo è Lazio-Udinese, in programma lunedì sera allo Stadio Olimpico. A Roma, infatti, è prevista una pioggia intensa nella mattinata, con un possibile miglioramento nel pomeriggio prima di un nuovo peggioramento in serata. Anche se la partita non appare in pericolo, sarà necessario un intervento mirato sul manto erboso per garantire le migliori condizioni di gioco. La Serie A si appresta dunque a vivere un turno condizionato dagli eventi atmosferici, con particolare attenzione a Torino e Roma.

La situazione resta in costante monitoraggio, con decisioni che verranno prese nelle prossime ore in base all’evoluzione del quadro meteorologico. I tifosi attendono con ansia aggiornamenti, mentre squadre e staff tecnico continuano ad allenarsi regolarmente in vista di un turno di campionato in grado di fornire importanti indicazioni soprattutto per le zone alte della classifica. L’attenzione resta alta, con la speranza che il maltempo possa concedere una tregua e permettere alla Serie A di proseguire senza intoppi.

