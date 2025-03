Maltempo Sicilia, fulmine danneggia l’impianto idrico a Siracusa: mezza città senz’acqua

MeteoWeb

Dopo il grave evento di ieri in Sardegna, i fulmini continuano a causare danni in Italia, questa volta in Sicilia. Un fulmine, infatti, si è abbattuto sulla linea di alimentazione dell’impianto per l’approvvigionamento idrico di Siracusa, causando l‘interruzione del servizio in mezza città. È accaduto nelle prime ore del mattino. Secondo quanto emerge da una prima ricognizione della Siam, gestore del servizio, il blackout ha interessato l’intera area servita dalle infrastrutture per la produzione di acqua potabile, in particolare nei campi pozzi di San Nicola e Dammusi e per la depurazione dei reflui fognari, gli impianti di sollevamento di testa Fusco ed il depuratore Canalicchio.

Il guasto riguarda non solo la linea principale ma anche quella di riserva, per cui “al momento non è possibile garantire né l’approvvigionamento idrico ai serbatoi comunali di Bufalaro Alto, Bufalaro Basso e Teracati, né il corretto funzionamento del ciclo depurativo dei reflui fognari, con tutte le criticità connesse a tale situazione”, spiegano dalla società. Al lavoro, ci sono le squadre dell’Enel.

Forti piogge e temporali sono in atto sulla Sicilia orientale, dove risultano particolarmente colpiti il Siracusano e il Ragusano. I dati pluviometrici delle ultime 24 ore, indicano che sono caduti 29mm a Priolo, 28mm a Ferla, Villasmundo, Carlentini, 27mm ad Albareseda, 26mm a Noto, 25mm a Comiso, 24mm a Ragusa, Modica, 20mm a Siracusa.

