Maltempo Sicilia: incidente sull’autostrada Siracusa-Catania, un ferito

Il maltempo che sta colpendo l’intera Sicilia sta causando disagi alla circolazione, in particolare lungo le principali arterie autostradali. Sull’autostrada Siracusa-Catania, le forti piogge hanno contribuito a un incidente con un ferito lieve, avvenuto all’interno di una galleria nei pressi dello svincolo di Augusta. Secondo una prima ricostruzione, attualmente al vaglio della Polizia Stradale di Siracusa, il conducente di un’auto avrebbe perso il controllo del veicolo a causa dell’aquaplaning. Si ipotizza che, accelerando su un tratto di strada allagato, l’auto si sia sbandata, finendo contro il guardrail.

L’incidente ha provocato solo un lieve rallentamento del traffico per alcuni minuti, mentre gli agenti della Polizia Stradale stanno effettuando accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Il maltempo continua a imperversare su tutta l’isola. Il Consorzio per le Autostrade Siciliane (Cas) raccomanda massima prudenza soprattutto sulla Messina-Palermo e sulla Catania-Messina. Particolarmente critica è la situazione sull’autostrada A19, dove la nebbia riduce la visibilità nel tratto compreso tra gli svincoli di Caltanissetta ed Enna. Per questo motivo, la Polizia Stradale invita gli automobilisti a guidare con estrema cautela.

