Maltempo Sicilia, piogge in intensificazione nella notte: diluvio su Catania, la situazione meteo in diretta

MeteoWeb

Si intensificano nella notte le forti piogge che stanno colpendo la Sicilia da questa mattina, e in particolare le precipitazioni sono diventate torrenziali nell’area etnea, da Catania città al crinale del vulcano su tre versanti su quattro (Sud, Est e Nord). I parziali pluviometrici giornalieri sono lievitati fino agli attuali 140mm di pioggia a Fornazzo, 111mm al Rifugio Citelli, 108mm a Zafferana Etnea, 89mm a Pedara, 81mm a Pedara, 80mm a Nicolosi, 76mm a Lavinaio e a Linguaglossa, 72mm a Castiglione di Sicilia, 71mm a Giarre, 68mm a Rosolini, 64mm a Mascalucia, 62mm a Melilli, 61mm a Nunziata di Mascali, 60mm ad Albareseda, 57mm a Viagrande, 56mm a Carlentini, 52mm a Modica, 51mm a Scicli, 47mm a Catania, 46mm a Pantelleria, 45mm a Pozzallo, 41mm a Ragusa e a Pachino, 38mm a Priolo, 24mm a Siracusa. Sull’Etna nevica soltanto ad alta quota, oltre i 2.000 metri di altitudine. Il clima si mantiene invece freddo, tipicamente invernale, alle basse altitudini.

Il maltempo è ancora molto forte: i dati sono parziali e mentre scriviamo sta continuando a piovere con grande intensità. Piogge intense anche a Malta, dove oggi sono caduti 38mm a Xaghra, 33mm a Dingli e a Luqa, 28mm a Msida e a Xewkija, 27mm a Benghajsa, 25mm a Valletta, 24mm a San Lawrenz, 20mm a Mosta. Come possiamo vedere, le piogge non sono soltanto intense e abbondanti, ma anche molto estese e diffuse sul territorio.

Piove anche in Calabria, nelle zone joniche e localmente anche per sconfinamento nelle aree interne del versante tirrenico, seppur in modo al momento meno intenso. Attenzione ai forti temporali al largo nel mar Jonio: nella notte potranno intensificarsi.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale in questa fase di allerta, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Il video con l’analisi approfondita in diretta:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.