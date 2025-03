Maltempo Sicilia, forte vento nel Palermitano: albero cade su un’auto

MeteoWeb

Danni e disagi per il forte vento a Palermo e provincia. Oggi lo scirocco ha raggiunto raffiche di 60-70km/h o anche oltre, come gli 87kmh/h registrati a Monreale, 86km/h a Termini Imerese, 72km/h a Cinisi, 69km/h a Palermo, 67km/h a Carini. Raffiche sui 60-70km/h si sono registrate anche nel Messinese. A causa del forte vento, le squadre del Vigili del Fuoco del Comando provinciale hanno realizzato circa 70 interventi dalle 8 di questa mattina. Molti interventi sono stati effettuati per pali, antenne e alberi pericolanti hanno impegnato le squadre in tutta la provincia. In via Castellana a Palermo, un’automobile è stata colpita da un albero: la conducente è rimasta illesa.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

