Meteo, la folle notte Sahariana del Sud: tantissima sabbia del Sahara, +30°C a Palermo, +25°C a Cosenza, caldo come in piena estate | LIVE

Mentre in Toscana e al Nord continua a piovere a dirotto e la Toscana vive ore di grande paura per l’alluvione provocata da piogge torrenziali che hanno superato un picco di 200mm giornalieri a Borgo San Lorenzo (Firenze), al Sud la situazione meteorologica è folle: fa caldo come se fossimo in piena estate! Infatti alle 22:15 della serata abbiamo temperature incredibili come +30°C a Villabate, Isola delle Femmine e Partanna nell’hinterland di Palermo che è a +28°C in pieno centro, ma anche +28°C a Patti e Rocca di Caprileone, +27°C a Cefalù e Santo Stefano di Camastra, +26°C a Capo d’Orlando e a Barcellona Pozzo di Gotto e addirittura +25°C a Cosenza, nell’entroterra della Calabria.

Clamorosi i +25°C di Auletta, nel cuore dell’Appennino meridionale in provincia di Salerno. E’ una notte di caldo estivo un po’ in tutto il Sud, dopo una giornata di forte vento di scirocco che ha raggiunto velocità di raffiche notevolissime non solo al Sud ma anche in molte zone del Centro: 119km/h al Monte Argentario, 98km/h a Barcellona Pozzo di Gotto, 93km/h a Viterbo, 88km/h a Torre Faro (Messina), 85km/h a Pantelleria, 84km/h a Termini Imerese, 83km/h a Portoferraio, 81km/h a Gallipoli, Castel di Sangro e Bonifati.

La Sabbia del Sahara sta avvolgendo in queste ore tutto il Centro/Sud rendendo l’atmosfera letteralmente sahariana. Nelle immagini a corredo dell’articolo le foto e i video della situazione odierna nello Stretto di Messina, con scarsa visibilità e forte vento di scirocco.

