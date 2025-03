Maltempo, situazione critica in Spagna: pesanti alluvioni, scuole chiuse e paura

MeteoWeb

I Comuni di Domeño, Segorbe e Tírig, nella regione di Valencia, hanno chiuso le scuole oggi a causa del maltempo che sta colpendo la Spagna. Ne dà notizia la radio tv pubblica Rtve. Il Comune di Xativa, nella provincia di Valencia ha annunciato la chiusura delle scuole per domani e il Comune di Valencia ha sospeso le lezioni in tutte le frazioni dell’area sud. Il maltempo ha colpito anche Murcia dove ieri è stata registrata una vittima, e Ronda, nella provincia di Malaga, dove è stata dichiarata l’allerta rossa.

L’Agenzia meteorologica spagnola (Aemet) ha dichiarato l’allerta rossa questo pomeriggio per l’area interna della provincia di Castellón, nella regione di Valencia, per “piogge persistenti e abbondanti“. L’Aemet ha avvertito che oggi, in meno di dodici ore, potrebbero accumularsi nell’area più di 180 l/m². “Il pericolo è estremo“, ha affermato l’Agenzia su X, esortando i cittadini ad “evitare di avvicinarsi a burroni e canali” e a non mettersi in viaggio se non per motivi essenziali

