Maltempo Spagna, forti piogge nella provincia di Murcia: allagamenti a Cartagena | VIDEO

L’Agenzia meteorologica statale spagnola (AEMET) ha attivato l’allerta gialla per fenomeni costieri e pioggia per la giornata di oggi a Campo de Cartagena e Mazarrón, dove si trova Cartagena. L’allerta prevedeva precipitazioni fino a 20mm in un’ora e 60mm in 12 ore nelle zone di Campo de Cartagena, Mazarrón, Valle del Gaudalentín, Lorca e Águilas. Le forti piogge hanno provocato allagamenti nelle strade di Cartagena, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. L’accumulo d’acqua a causa delle forti piogge ha costretto alla chiusura dell’autostrada RM-18 tra Pozo de los Palos e La Guía, a Cartagena, e di alcune strade a Puerto de Mazarrón.

Entro le ore 15.00, il Centro di coordinamento delle emergenze aveva ricevuto 49 chiamate relative a problemi causati dal maltempo in varie parti della regione di Murcia, la maggior parte delle quali relative a ostacoli sulla carreggiata e allagamenti, compresi quattro salvataggi di occupanti di veicoli fermi in zone allagate. I comuni più colpiti dalle piogge sono stati Cartagena, con 18 incidenti registrati, e Murcia e Mazarrón, con 6 incidenti ciascuno.

Maltempo Spagna, forti piogge a Cartagena

