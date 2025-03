Maltempo Spagna: allerta rossa per la provincia di Malaga

MeteoWeb

L’Agenzia statale meteorologica spagnola AEMET ha diramato un’allerta meteo rossa per il rischio di abbondanti precipitazioni a Ronda, nella provincia di Malaga. L’allerta rimarrà in vigore, fino alle ore 18:59 di oggi. Si prevede il rischio di 120 mm di pioggia in 12 ore. Il traffico ferroviario sulla linea tra Siviglia e Huelva è stato sospeso, tra Niebla e San Juan del Puerto (Huelva), a causa dell’accumulo di acqua sui binari.

