Maltempo Spagna, aumentano le vittime delle inondazioni mentre un’altra tempesta è in arrivo

Aumentano le vittime del maltempo che sta colpendo la Spagna. Un motociclista trascinato dalla corrente della piena del fiume Genal, nella località di Pujerra (Malaga), in Andalusia, sarebbe la quarta vittima dell’ondata di maltempo che si sta abbattendo soprattutto sul sud-est e sud-ovest del Paese, dopo il recupero dei cadaveri di tre dispersi nelle inondazioni. Secondo alcune testimonianze, il motociclista avrebbe tentato di superare un ruscello, ma sarebbe stato travolto dalla corrente in piena per le piogge torrenziali.

Intanto, è stato confermato che il cadavere ritrovato in provincia di Cordoba, sempre in Andalusia, in un’area rurale di Anora, è quello di un uomo di 70 anni, a sua volta travolto dalla piena di un fiume provocata dalle piogge torrenziali mentre andava in bicicletta, riferisce l’agenzia EFE. Il corpo è stato recuperato ad alcuni chilometri dalla zona dove era stato visto ieri per l’ultima volta.

Sono stati ritrovati, inoltre, i corpi di due coniugi che erano dispersi da lunedì 17 marzo nella località di Costantina, nella provincia di Siviglia, in Andalusia, dopo essere stati sorpresi dalla piena di un torrente mentre cercavano di attraversarlo con un fuoristrada.

Evacuazioni vicino Madrid

Circa 450 persone sono state evacuate per precauzione a Móstoles ed Arroyomolinos, a sud-ovest della capitale Madrid, a causa di possibili inondazioni per la piena del fiume Guadarrama. Ne danno notizia i media iberici. Sia Móstoles che Arroyomolinos mantengono attivi i loro piani d’azione in caso di possibili inondazioni e hanno messo a disposizione i centri sportivi per accogliere le persone evacuate.

Tempesta Martinho in arrivo

Oggi le intense piogge hanno dato una relativa tregua in Spagna, dopo il passaggio di tre burrasche succedutesi dallo scorso 5 marzo, ribattezzate Jana, Konrad, Laurence. L’ultima tempesta è stata il preludio alla tempesta Martinho, che il servizio meteorologico statale AEMET prevede in arrivo domani sulla Penisola Iberica.

