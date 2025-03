Maltempo Spagna, inondazioni nella provincia di Toledo: evacuazioni e scuole chiuse

MeteoWeb

La tempesta atlantica Jana sta continuando a colpire la Spagna, dopo i fenomeni di forte maltempo provocati nei giorni scorsi. Oggi la situazione più critica è stata registrata nella provincia di Toledo. Alcuni residenti sono stati evacuati dalle loro case a causa delle inondazioni a Santa Cruz de Retamar e a Escalona. A Talavera de la Reina, riferiscono i media iberici, sette scuole sono state chiuse per precauzione. Al momento sono 13 le province spagnole in allerta per piogge, temporali, raffiche di vento e forti mareggiate.

La tempesta Jana si è abbattuta anche sull’Andalusia dove dall’inizio del fenomeno meteorologico sono stati registrati un migliaio di incidenti. Le piogge stanno interessando anche la capitale Madrid. Oggi il sindaco José Luis Martínez-Almeida ha invitato alla cautela.

Maltempo Spagna: dopo Jana, arriva la tempesta Konrad

La tempesta atlantica Jana lascerà il posto a una nuova tempesta, che è stata chiamata dal servizio meteorologico portoghese “Konrad”. L’Agenzia meteorologica spagnola (AEMET) ha affermato che la tempesta Konrad provocherà forti piogge sulla Penisola Iberica mercoledì 12 e giovedì 13 marzo.

