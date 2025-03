Maltempo Spagna, siccità al termine dopo le recenti piogge: aumentano le riserve idriche

MeteoWeb

La Spagna è abituata a convivere con una situazione cronica di siccità, in particolare in alcune aree del Paese. Tuttavia, le intense e prolungate precipitazioni delle ultime settimane hanno comportato sensibili miglioramenti in diverse zone, a tal punto che, secondo le parole dell’esperto dell’Agenzia statale di meteorologia (AEMET) Rubén del Campo, riprese dai media iberici, già a fine mese potrebbe darsi per conclusa la fase di “siccità di lunga durata“ iniziata nel 2023. “Se si analizzano le piogge accumulate degli ultimi 12 mesi, già a fine febbraio la siccità su scala annuale era finita”, ha detto, “e molto probabilmente anche quella di lunga durata terminerà grazie alle precipitazioni che si stanno registrando a marzo”.

Un dato indicativo della situazione è quello riguardante le riserve idriche nella Spagna peninsulare, aumentate di quasi il 3% nell’ultima settimana e ora pari al 60,9% della capacità complessiva, secondo il Ministero della Transizione Ecologica: si tratta di un dato superiore alla media degli ultimi 10 anni per questo periodo (55,1%).

Nonostante tali miglioramenti, riporta l’agenzia EFE, in alcune delle regioni recentemente più colpite dalla siccità, la Catalogna e l’Andalusia, le amministrazioni regionali si mantengono prudenti: al momento non è prevista la rimozione delle misure restrittive introdotte per evitare problemi di fornitura dell’acqua.

