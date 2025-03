Maltempo Spagna, violenta tempesta di grandine a Santa Coloma de Farners | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

La primavera è arrivata da tre giorni ma Barcellona sembra immersa nel profondo dell’inverno. Verso le 13:30 di oggi, una grandinata ha imbiancato il suolo della città per alcuni minuti. Ancora peggio è andata nella località di Santa Coloma de Farners, sempre in Catalogna, colpita da una vera e propria tempesta di grandine. La grandine è stata così abbondante da creare grandi accumuli nelle strade, tanto da sembrare neve. Impressionanti le immagini a corredo dell’articolo, che mostrano anche come la grandinata abbia creato problemi alla circolazione sulle strade.

L’arrivo del ciclone Martinho, che colpisce la Spagna da giorni, ha causato un peggioramento delle condizioni meteo a Barcellona e nella Catalogna, con forti piogge e raffiche di vento. Meteocat ha diramato allerte in diverse zone, soprattutto lungo la costa, dove onde gigantesche e venti hanno causato perturbazioni marittime. Inoltre, con tanta polvere dal Sahara in sospensione nell’atmosfera, la pioggia sta sporcando strade, veicoli ed edifici, facendo precipitare a terra le particelle di pulviscolo.

Maltempo Spagna, le immagini dell'impressionante grandinata a Santa Coloma de Farners

Maltempo Spagna, traffico in tilt per la grandinata a Santa Coloma de Farners

Foto





