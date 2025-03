Maltempo, stato di mobilitazione per la Toscana. Meloni: “ogni supporto alle popolazioni colpite”

MeteoWeb

È stata appena disposta la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale di Protezione Civile a supporto della Regione Toscana, con decreto firmato dal Ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci. Il provvedimento si rende necessario in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che stanno interessando il territorio regionale. In tal modo, per fronteggiare la situazione emergenziale in atto, il Dipartimento della Protezione Civile potrà assicurare il coordinamento dell’intervento a supporto delle autorità regionali di protezione civile, per concorrere al contrasto degli eventi.

Con quello appena firmato, sono tre i decreti di stato di mobilitazione delle strutture di protezione civile adottati nelle ultime 24 ore dal Ministro Musumeci, a supporto delle istituzioni impegnate in aree colpite da eventi calamitosi (Campi Flegrei, Emilia Romagna e Toscana).

Meloni: “ogni supporto alle popolazioni colpite dal maltempo”

“Il mio pensiero va alle popolazioni colpite dal maltempo che sta investendo diverse zone d’Italia, causando gravi danni e difficoltà ai cittadini”. Lo afferma il Premier Giorgia Meloni sui social. “Un sentito ringraziamento a tutte le forze dell’ordine e ai soccorritori che, con impegno e professionalità, stanno prestando aiuto alle comunità colpite – aggiunge – il Governo è al fianco delle popolazioni in difficoltà e garantirà ogni supporto necessario”.

