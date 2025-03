Maltempo, tempesta Martinho in Spagna: case danneggiate vicino Huelva | FOTO

MeteoWeb

Iniziano a farsi sentire i danni provocati dalla tempesta Martinho in Spagna. Le forti raffiche di vento e le piogge hanno colpito la provincia di Huelva, in Andalusia, causando danni a locali e case, in particolare nella località di El Rompido. Il Comune ha spiegato a Europa Press che il maltempo ha distrutto i dehors dei locali più vicini alla costa. “In uno dei dehors, la tettoia è stata strappata via e il materiale ha finito per colpire le case vicine, che hanno subito danni”, hanno detto le autorità locali, affermando che si sta lavorando per riportare la zona alla normalità.

E’ alta l’allerta meteo in tutta la Spagna per gli effetti della tempesta Martinho.

