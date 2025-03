Maltempo Toscana, nelle ultime 24 ore oltre 100mm di pioggia in alcuni bacini: la situazione

MeteoWeb

Continua anche oggi il maltempo sulla Toscana dopo i fenomeni violenti della giornata di ieri, che hanno causato alluvioni e frane, lasciando molte comunità isolate. Al momento sono in atto dei rovesci, anche temporaleschi sulla Lunigiana e delle piogge moderate tra alto Casentino e Mugello orientale e sul grossetano. Nelle ultime 3 ore cumulati massimi compresi tra 10 e 15mm sulla provincia di Massa-Carrara. Diffusi superamenti del primo e del secondo livello di riferimento su tutto il reticolo monitorato del bacino dell’Arno e localmente sugli affluenti ma ovunque in lenta diminuzione.

Nelle 24 ore, in molti bacini sottesi agli idrometri della rete idro-meteo, tra cui quelli sulla Sieve (S. Piero a Sieve, Dicomano, Fornacina), Calenzano, Marradi, Sesto Fiorentino e SP 555, sono stati registrati oltre 100mm medi di pioggia. È quanto emerge dal bollettino del Centro Funzionale Regionale emesso alle ore 15.

Nelle prossime 3 ore, precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale in particolare sulle zone occidentali della regione; altrove fenomeni più isolati. Si prevedono cumulati massimi puntuali nelle 3 ore fino a 20-30mm, più probabili tra le province di Massa-Carrara, Lucca, Livorno e Pisa. Intensità orarie massime fino a 15-20mm/h. Sul resto del territorio regionale possibili locali precipitazioni con massimi fino a 10-15mm.

Nelle successive 3 ore, ancora possibili precipitazioni sparse, localmente a carattere di rovescio o breve temporale, in particolare tra le province di Pistoia, Prato, Firenze e Pisa con massimi puntuali fino a 20-30mm. Intensità orarie massime fino a 15-20mm/h. Possibili precipitazioni residue anche sulla costa centro-settentrionale. Possibili precipitazioni anche tra le province di Siena, Arezzo e Grosseto con massimi puntuali fino a 10-15mm.

Le nuove precipitazioni, in un territorio già fortemente interessato dagli eventi degli scorsi giorni e con numerose criticità in atto, comporteranno nuovi e repentini incrementi dei livelli idrometrici, in particolare nel reticolo minore. Tuttavia, tali precipitazioni, interesseranno solo in maniera parziale le piene dei corsi d’acqua principali, che continueranno quindi a defluire (es. Arno) o risaliranno temporaneamente (es. affluenti) in occasione dei fenomeni più intensi.

La situazione di fiumi e laghi

Sieve: lungo tutta il tratto fluviale, in assenza o quasi di precipitazioni, prosegue la graduale diminuzione del livello idrometrico, attualmente sotto le soglie di riferimento.

Nave di Rosano monte: prosegue la diminuzione del livello idrometrico, al di sotto delle soglie di riferimento.

Arno a Firenze Uffizi: progressiva e lenta diminuzione di livello prevista anche per le prossime ore, con altezza idrometrica che si prevede resti compresa tra la 1 e la 2 soglia di riferimento. Arno a Empoli: in lenta discesa, nelle prossime ore resterà tra la prima e la seconda soglia di riferimento. Arno a Pisa: prosegue per tutta la giornata di oggi il transito della piena su valori che nelle prossime ore resteranno superiori alla 2 soglia di riferimento. Approssimativamente si assisterà solo a piccole oscillazioni sulla portata in transito, in lento calo.

Ombrone Pistoiese: alla sezione di valle di Poggio a Caiano il livello idrometrico resterà da attenzionare tutto il giorno sia per i nuovi possibili impulsi di pioggia, sia per l’estrema saturazione dei suoli.

Lago di Massaciuccoli a Torre del Lago Puccini: livello idrometrico stazionario intorno alla 1 soglia di riferimento.

Canale della Chiana: livelli idrometrici sul colmo di piena alla sezione di Ponte di Cesa, al di sopra della prima soglie di riferimento.

Ombrone Grossetano: livelli idrometrici per il momento ovunque al di sotto della 1 soglia di riferimento. Non si può escludere nelle prossime ore il superamento della 1 soglia di riferimento nelle sezioni più a valle.

