Maltempo Toscana, alluvione tra Contea e Dicomano: evacuazioni in molte località del Fiorentino | VIDEO

MeteoWeb

Continua a piovere incessantemente sulla Toscana. Frane, smottamenti e allagamenti sono segnalati a Contea e Dicomano, in provincia di Firenze. Le località sono finite completamente sott’acqua, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. Evacuazioni sono in corso o hanno interessato vari comuni dell’area fiorentina a causa del maltempo. Interessati territori dei comuni di Campi Bisenzio, Fucecchio, Dicomano, Rufina, Pontassieve, Pelago, nella frazione di Contea nel comune di Londa, San Piero a Sieve e Marradi, secondo quanto emerso durante una riunione della sala integrata di Protezione Civile metropolitana e Prefettura di Firenze. La situazione è in corso di monitoraggio e squadre della Protezione Civile e della viabilità della Città metropolitana sono impegnate sul territorio.

Il Comune di Campi Bisenzio fa sapere, con un post su Facebook, che “vista la piena del fosso Macinante, come da ordinanza n. 115/2025, è ancora in corso l’evacuazione dei piani interrati, seminterrati, piani terra, e garage nella via dei Bassi e via delle Molina nella zona di San Donnino” e raccomanda “di prestare massima attenzione alle abitazioni nelle strade adiacenti a quelle sopra citate“. Nella frazione di San Donnino, si è recato oggi pomeriggio anche il sindaco di Firenze e della Città Metropolitana, Sara Funaro, che sui social ha scritto: “a San Donnino, nel comune di Campi Bisenzio, stiamo seguendo l’evolversi della situazione con il sindaco e il sindaco di Signa. L’intensità della pioggia è alta, ma stiamo monitorando tutte le criticità e con le squadre di volontari e della Protezione Civile metropolitana stiamo intervenendo prontamente“.

“La situazione della Sieve è sempre critica“. Il fiume “sta continuando a salire. Stiamo monitorando le situazioni, ma abbiamo già predisposto delle evacuazioni nella zona del Fossato, in via Piero Palagi, sui numeri civici dispari che danno direttamente sulla Sieve”. Le evacuazioni, inoltre, hanno interessato anche San Francesco, nell’altra sponda del fiume amministrata dal comune di Pelago. Lo spiega il sindaco di Pontassieve, Carlo Boni, che diffonde un video sui social anche per mandare un messaggio ai cittadini: “c’è necessità di collaborare, di ridurre gli spostamenti al minimo indispensabile. Cercate di stare a casa, c’è tanta gente” in giro “che viene a vedere la piena“. Bisogna, invece, “stare a casa perché la situazione continua a essere critica, è grave. Cercate di darci una mano”. Isolati Montebonello e Acone, nel Comune di Pontassieve. Si raccomanda di rimanere nelle proprie abitazioni e nel caso di emergenza contattare il numero del Centro Operativo Comunale (COC): 3339119638.

A Vicchio, è stata allestita un’area di ricovero al palazzetto dello sport.

Evacuazione di 8 famiglie a Capraia e Limite (Firenze) a causa di una frana che minaccia alcune abitazioni. In particolare, l’ordinanza di evacuazione – fa sapere il Comune – riguarda tre immobili in via Ridolfi e via San Biagio ed è stata presa in via precauzionale. Alcune famiglie hanno già trovato una sistemazione mentre per altre l’Amministrazione comunale si è attivata per individuare una soluzione.

Maltempo Toscana, strade crollate nel Fiorentino

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Foto







/

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.