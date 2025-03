Maltempo Toscana: Arno sopra il 2° livello anche a Pisa, i temporali persistono

MeteoWeb

L’Arno raggiunge il secondo livello di guardia anche a Pisa. Lo indica il Presidente della Toscana, Eugenio Giani, nell’ultimo aggiornamento sull’emergenza maltempo. A Pontedera (Pisa), il fiume è al secondo livello con una portata di 2550 metri cubi al secondo. Al secondo livello anche a Empoli (Firenze), a Ponte a Signa, arrivando a 8,3 metri, a Fucecchio e San Giovanni alla Vena. Al primo livello invece a Bagno a Ripoli ed a Firenze, con transito del colmo di piena previsto nelle prossime ore.

Sulla situazione di altri fiumi, il fiume Sieve ha raggiunto il secondo livello a Dicomano e Rufina con esondazione a Ponte a Vicchio. Al secondo livello anche il Bisenzio a San Piero a Ponti, l’Ombrone Pistoiese a Poggio a Caiano (Prato), l’Era a Ponsacco e il Tora a Collesalvetti (Livorno).

Giani conferma inoltre che la linea temporalesca ancora attiva da Livorno fino al Mugello passando per le province di Pisa, Prato, Pistoia, Lucca e Firenze, è da questa mattina stazionaria e resterà tale nelle prossime ore.

Giani: “ondata d’acqua senza precedenti”

“Abbiamo avuto un’ondata d’acqua senza precedenti, il Consorzio Lamma ha spiegato che di solito nel periodo primaverile o pre-primaverile magari ci sono queste bombe d’acqua ma in condizioni normali sono molto più corte le durate di quelle dell’autunno, invece questa sembra proprio autunnale“. Lo ha detto il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, a margine di un suo sopralluogo odierno a Sesto Fiorentino, Comune colpite da un’alluvione. “L’Arno è quello che ci si preoccupa naturalmente rispetto al gonfio che sempre più lo porta sotto Ponte Vecchio ad essere vicino al livello delle arcate, conseguentemente stiamo monitorando proprio quella situazione che troverà il punto di maggiore gravità probabilmente con l’onda di piena che arriverà verso le ore 18-19″.

“Il Riomaggio è fuoriuscito dall’alveo e conseguentemente ha generato un’alluvione nella piazza del Mercato a Sesto Fiorentino. Ora attraverso i lavori di ripulitura è rientrato nei ranghi e quindi sta scorrendo, ma la situazione chiaramente ha provocato danni e si presenta problematica anche per le prossime ore. Stiamo lavorando con intensità e con forza – aggiunge Giani – per restituire alla normalità la situazione”.

A Impruneta frane e allagamenti

A causa delle persistenti criticità meteorologiche, il Comune di Impruneta (Firenze) ha attivato questa mattina il Centro operativo comunale (Coc). Le principali criticità segnalate, informa una nota dell’amministrazione comunale, riguardano la frazione di Falciani, dove una frana, causata da un problema a monte, ha richiesto un intervento per la rimozione dei detriti dalla strada. La situazione del versante resta instabile: pozzetti e griglie sono stati ripristinati, ma il punto più critico è ancora oggetto di intervento da parte dei tecnici. Presente anche la Pubblica assistenza di Tavarnuzze, che ha messo a disposizione una pompa idraulica. In via Colleramole la situazione è stata ripristinata, sebbene si registrino ancora allagamenti in alcune fabbriche della zona. Via Quintole per Le Rose è stata ripulita dal Centro operativo. In via Riboia è stata rimossa un’auto sommersa dalle acque, e fortunatamente la proprietaria non ha riportato danni.

Nella zona di Cascine del Riccio, alcune aziende sono state interessate da allagamenti. È stato necessario un intervento urgente in località Olmi Grossi per la caduta di un muro in pietra. Al momento, non si segnalano criticità gravi sul territorio comunale di Impruneta. “Abbiamo attivato tutte le misure necessarie per fronteggiare le criticità legate alle condizioni meteo e per garantire l’incolumità dei cittadini, e continueremo a monitorare la situazione e a collaborare con i tecnici per risolvere rapidamente ogni emergenza“, dichiara il sindaco Riccardo Lazzerini.

