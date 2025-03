Maltempo Toscana, esteso il codice arancione per la pioggia a Firenze: la situazione

MeteoWeb

Esteso a domani (domenica 23 marzo) il codice arancione per la pioggia a Firenze. L’allerta riguarda il rischio idrogeologico/idraulico sul ‘reticolo minore’ (che riguarda i corsi d’acqua secondari ed in particolare Ema, Mugnone e Terzolle). E’ la novità contenuta nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità pubblicato dal Centro funzionale regionale (Cfr) per la zona che riguarda anche i comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa.

Questa allerta terminerà alle ore 14 di domenica 23 marzo. Il codice giallo per possibili temporali forti, anche questo in corso, terminerà invece come previsto alle 24 di oggi. Gli avvisi sono stati emessi in considerazione delle criticità ancora presenti sul territorio colpito dall’evento meteorologico della settimana scorsa: in varie zone il ‘reticolo’ è compromesso, ci sono argini lesionati e sono possibili nuove frane e smottamenti.

Dalla sala operativa di via dell’Olmatello il Centro operativo comunale continuerà ad occuparsi del monitoraggio costante della situazione meteo. Il Coc avrà anche il compito di coordinare, qualora ce ne fosse bisogno, l’intervento delle squadre composte dai tecnici delle protezione civile e dai volontari.

