Maltempo Toscana, a Firenze scuole chiuse domani: chiusi anche musei, teatri, cinema

A Firenze e in tutto il territorio della Città metropolitana, a causa del maltempo, è stata disposta la chiusura di musei e luoghi di spettacolo come cinema e teatri. È quanto ha deciso il Centro coordinamento soccorsi riunito in prefettura a Firenze. Dal Comune è stata disposta anche la chiusura dell’info point di Santa Maria Novella. In una nuova ordinanza, firmata dal sindaco Sara Funaro, è stata disposta la chiusura anche domani, sabato 15 marzo, di scuole, giardini, mercati, cimiteri e anche biblioteche, impianti sportivi. Stop poi a biblioteche e sospesi eventi culturali e sportivi. Tutto fino alle 14 di domani, quando dovrebbe cessare l’allerta rossa.

“La situazione a Firenze ha delle criticità sulla viabilità, abbiamo avuto dei problemi con il fiume Ema, che ha esondato sia a Firenze sia a Bagno a Ripoli, e anche alcune piccole criticità che sono state prontamente affrontate e risolte dalla Protezione Civile, sia all’Isolotto sia a Rovezzano”, ha detto il sindaco Funaro, a margine della conferenza stampa sul maltempo nella sede della Protezione Civile. “Il livello dell’Arno – ha spiegato Funaro – è ancora al di sotto dei 4 metri, ed è previsto l’arrivo a quella misura per la fine del pomeriggio, ma ricordo che il livello di guardia è di 5,5 metri. Stiamo monitorando la situazione. Anche perché è la prima volta da quando è stato attivato il nuovo sistema della Protezione Civile nel 2015 che c’è il codice rosso, per cui c’è la massima attenzione”.

“Questi livelli sono i più alti dalle tre piene dell’Arno avute dal 1992 a oggi – ha aggiunto -. Una situazione per cui c’è da prestare attenzione. Stiamo monitorando la situazione del lungarno Acciaioli, dove ci sono lavori alla spalletta, a ora non sono previste chiusure del lungarno”. Funaro invita “i cittadini a restare a casa, se dovessero emergere ulteriori criticità le aggiorniamo. E un invito anche a non mettersi in macchina, anche per lasciare le strade più libere possibili per facilitare il passaggio dei mezzi di soccorso in caso di necessita“.

Per quanto riguarda la situazione nel territorio della Città Metropolitana, Funaro ha aggiunto: “siamo in contatto con le aree più critiche, a Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Calenzano, ma anche Marradi e Vaglia, vari Comuni in situazioni di difficoltà. Stiamo ora predisponendo anche le ordinanze con delle nuove misure proprio perché ci sono problemi per i sanitari nel raggiungimento di alcune località”.

Allagamenti a Bagno a Ripoli per l’esondazione del torrente Rimezzano. Dal Comune si fa sapere che sono “in corso di risoluzione le situazioni più critiche in via Pian di Grassina e Bubè, dove si sono registrati i principali allagamenti. Il sindaco Francesco Pignotti prorogherà l’ordinanza di chiusura di nidi, scuole di ogni ordine e grado, parchi, giardini, cimiteri, impianti sportivi fino alla fine dell’allerta rossa”.

