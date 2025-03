Maltempo Toscana, la piena dell’Arno transita a Pisa a 5 metri

MeteoWeb

“L’Arno sta transitando al colmo di piena intorno ai 5 metri di altezza ma grazie all’apertura delle casse di espansione e allo scolmatore dovremmo trascorrere una notte tutto sommato tranquilla. Però si stanno accumulando tanti tronchi e detriti sotto le arcate dei ponti e per questo chiediamo appena possibile il ripristino di condizioni di maggiore sicurezza al più presto”. Lo ha detto stasera il prefetto di Pisa, Maria Luisa D’Alessandro. Il sindaco Michele Conti ha ringraziato “il gran lavoro dei tecnici” e ha fatto notare che “la città è particolarmente deserta ma continueremo a monitorare la situazione per tutta la notte”.

Il Genio civile ha riportato che a stasera “il bacino della Roffia“, una grande cassa di espansione dell’Arno, “ha invasato 3 milioni di metri cubi e allo scolmatore siamo passati dai 315 metri cubi al secondo a 500 e ora siano intorno ai 460. Adesso a Pisa siamo a 4,86 metri e dovrebbe crescere ulteriormente di altri 10 cm e dovrebbe attestarsi intorno ai 5 metri”.

Intanto è stato chiuso lo svincolo Fi-Pi-Li a Vicarello (Livorno), qualche problema c’è con il torrente Tora a Collesalvetti e 28 persone sono state evacuate per precauzione nel territorio di San Giuliano Terme (Pisa) e sono state alloggiate in una palestra della frazione di Ghezzano.

Maltempo Toscana: scolmatore devia oltre 12 milioni di metri cubi d’acqua

Dalle 16 di oggi, lo Scolmatore della Regione Toscana ha deviato oltre 12 milioni e 600 mila metri cubi d’acqua, “un’opera imponente per proteggere l’abitato di Pisa e i nostri territori, oltre alla casse di espansione del bacino di Roffia a San Miniato in funzione senza sosta“, hanno fatto sapere dalla Regione Toscana.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.