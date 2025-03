Maltempo Toscana: a Prato aperto il COC, “limitare gli spostamenti”

MeteoWeb

Nuova allerta meteo arancione per rischio idraulico ed idrogeologico del reticolo minore, valida dalle ore 7 alla mezzanotte di domani, sabato 22 marzo, diramata dal CFR Centro Funzionale Regionale della Regione Toscana. Il rischio idraulico per il reticolo principale è in codice giallo dalla mezzanotte di oggi alla mezzanotte di domani. Al momento, precisa il Comune di Prato, non sono stati presi provvedimenti per eventuali chiusure che nel caso saranno comunicati in un secondo momento. Rimangono valide le raccomandazioni di non soggiornare in locali seminterrati o interrati e di fare attenzione anche ai piani terreni in caso di esondazioni. Limitare al massimo gli spostamenti, non utilizzare i sottopassi in caso di semaforo rosso acceso e non sostare nelle vicinanze di ponti e corsi d’acqua.

Il Centro Operativo Comunale (COC) resta attivo anche nei prossimi giorni. Per qualsiasi emergenza o criticità è attivo il numero verde 800.301530.

