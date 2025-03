Maltempo Toscana, il punto sulla circolazione ferroviaria

MeteoWeb

A causa del perdurare del maltempo che sta interessando la Toscana e per ripristinare i danni subiti dall’infrastruttura ferroviaria, rimarranno chiuse anche per la giornata di domani, domenica 16 marzo, e lunedì 17 marzo le linee Firenze-Borgo S. Lorenzo via Vaglia e Borgo S. Lorenzo-Marradi-Faenza. Lo rende noto FS Italiane. Il servizio commerciale sulla relazione Firenze – Pontassieve – Borgo S. Lorenzo, interrotto da ieri pomeriggio, è riattivato a partire dalle ore 16.50 di oggi 15 marzo. Per maltempo è inoltre interrotto, almeno fino al 24 marzo, il tratto di linea che interessa la stazione di Signa, con cancellazione tutte le corse Firenze Castello – Empoli. Alcuni dei treni che percorrono la tratta via Lastra a Signa fermeranno anche alle stazioni di Montelupo, S. Donnino e Le Piagge.

Si consiglia di verificare la situazione puntuale sulla pagina di infomobilità del sito Trenitalia. Essendo difficoltosa anche la viabilità stradale a causa dei danni subiti, non sono assicurati servizi con bus; potrebbero inoltre verificarsi alcune riprogrammazioni in conseguenza dell’evolversi della situazione meteo.

