Maltempo Toscana, due scuole chiuse a Empoli e una a Borgo San Lorenzo

A causa degli effetti del maltempo che ha colpito la Toscana, alcune scuole superiori nella provincia di Firenze restano chiuse anche domani, lunedì 17 marzo. A Empoli sono chiusi i licei ‘Pontormo’ e ‘Ferraris Brunelleschi’ in via Sanzio a causa di allagamenti e le attività didattiche sono sospese. Regolarmente aperte tutte le altre scuole di Empoli. Nel Mugello, a Borgo San Lorenzo resta chiuso il liceo ‘Chino Chini’ sempre per le conseguenze del maltempo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

