Maltempo Toscana, Unità di Crisi: “ancora interventi in 3 province”

MeteoWeb

Dopo il forte maltempo che ha colpito la Toscana nelle ultime 48 ore, sono proseguiti tutta la notte e continuano anche oggi gli interventi coordinati dall’Unità di Crisi della Regione nei territori interessati. Lo riferisce la stessa struttura della Protezione Civile, specificando che si interviene in particolare nella provincia di Firenze a Vicchio, Borgo San Lorenzo, Palazzuolo sul Senio, Marradi, Vaglia, Campi Bisenzio, Rufina, San Piero a Sieve, Pontassieve e Val di Sieve, Empoli, Fucecchio, Cerreto Guidi, Sesto Fiorentino; nella provincia di Prato, a Carmignano; nella provincia di Pisa, a Palaia e San Giuliano Terme. Gli interventi sono “per ripristinare la viabilità e mettere in sicurezza le strade colpite da frane e smottamenti“.

“Oggi – riporta l’Unità di Crisi – non sono previste particolari precipitazioni, ma la nostra attenzione resta altissima. Continueremo a lavorare, senza fermarci”, “ogni energia, ogni risorsa è impegnata senza sosta sempre”.

SS67 ancora chiusa a Empoli per esondazione

Problemi in provincia di Firenze lungo la statale 67 ‘Tosco Romagnola’ sono evidenziati dall’Anas e permangono ancora oggi dopo il maltempo. A Empoli – colpita da un grande allagamento nella zona est della città, anche per la rottura dell’argine del torrente Orme – l’Anas tiene chiuso il tratto dal km 46,000 al km 47,100 dove ha un sottopasso ancora allagato. Altri due chilometri di statale sono chiusi per frana a Montelupo, fra il km 59,000 e il km 61,000. Riattivato, in senso unico alternato, verso Firenze, il tratto dal km 64,000 al km 64,100, a Brucianesi di Lastra a Signa (Firenze), dove rimane il pericolo frana.

Dalla parte opposta della provincia, in Val di Sieve, la Protezione Civile ha chiesto all’Anas di tenere chiuso il tratto dal km 113,800 al km 114,200 a Rufina (Firenze) per facilitare l’intervento nelle abitazioni interessate dalla piena. In Alto Appennino, una corsia è chiusa tra il km 124,550 e il km 125,000 a San Godenzo (Firenze) sempre per frana.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.