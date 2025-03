Maltempo Toscana: la situazione sullo stato di emergenza nazionale

MeteoWeb

“In queste ore così difficili per la Toscana, la nostra attenzione è massima, ad ogni livello. Esponenti di governo, parlamentari, consiglieri regionali e sindaci, stanno seguendo gli sviluppi e le critiche di quanto purtroppo avvenuto. La richiesta fatta dal presidente della Toscana Eugenio Giani al governo, di dichiarare lo stato di emergenza nazionale, è al vaglio del ministero della Protezione Civile e segue una precisa istruttoria. Continueremo a seguire l’evolversi della situazione, certi che, come sempre, il il governo Meloni farà tutto quello che è necessario a tutela della popolazione toscana”. Lo scrive, in una nota, il deputato e vice coordinatore regionale toscano di Fratelli d’Italia Francesco Michelotti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.