Maltempo Toscana, Funaro: “vertice con i sindaci sulla nuova allerta arancione”

Da domani mattina, a Firenze l’allerta meteo è arancione “ma è un arancione un po’ più ordinario” rispetto alla precedente ondata di maltempo, “con un’allerta arancione ‘normale’ non è prevista la chiusura delle scuole. Oggi faremo tutti gli incontri” con i sindaci dell’area metropolitana “per capire quali sono le misure da mettere in campo”. Lo ha detto il sindaco di Firenze Sara Funaro, a margine di una conferenza stampa a Palazzo Vecchio. “Abbiamo un territorio, non tanto a Firenze quanto nella Città metropolitana, che è ancora molto ferito e che ha bisogno di avere tutto il supporto necessario – ha aggiunto -. Faremo anche l’incontro con i sindaci e ci coordineremo con loro per monitorare e capire quali sono tutte le misure che dobbiamo mettere in campo anche per favorire il supporto ai comuni dell’area metropolitana“.

