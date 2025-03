Maltempo Toscana, Vigili del Fuoco salvano neonato e anziani in gommone

MeteoWeb

Continuano i soccorsi nelle zone della Toscana flagellate dal maltempo. I Vigili del Fuoco questa mattina hanno soccorso a Fauglia (Pisa) due famiglie, in tutto 7 persone tra cui un neonato e due anziani, rimaste bloccate in casa dell’innalzamento dell’acqua. Sul posto sono è intervenuto il Mocra (modulo di contrasto al rischio acquatico) del comando di Arezzo. I pompieri hanno provveduto al recupero e al trasporto delle persone in una zona sicura con l’utilizzo di un gommone.

