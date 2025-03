Maltempo, USA sotto assedio: tempeste, tornado e bufere di neve in arrivo

MeteoWeb

Negli USA si prospetta una settimana di condizioni meteo estreme, con tempeste, tornado e forti nevicate che colpiranno diverse aree del Paese. Dopo un periodo di temperature insolitamente elevate nel Midwest, un sistema perturbato si prepara a scuotere la nazione, portando piogge torrenziali sulla costa occidentale per poi muoversi verso il Centro e il Sud degli USA, dove il rischio di tornado e bufere di neve sarà particolarmente elevato.

Dal fiume atmosferico ai tornado: una settimana di fenomeni estremi

Secondo il National Weather Service, il sistema di bassa pressione inizierà il suo percorso giovedì, quando un fiume atmosferico – un flusso di vapore acqueo che si forma sull’oceano e trasporta enormi quantità di umidità – scaricherà piogge intense sulla California meridionale. Successivamente, la tempesta si sposterà verso le Montagne Rocciose e gli Stati dell’Intermountain West, dove porterà forti nevicate e venti impetuosi tra giovedì e venerdì.

Il vero pericolo arriverà però nel fine settimana, quando il sistema ciclonico si rafforzerà sulle Grandi Pianure, portando con sé un’esplosione di temporali e tornado nel Sud degli Stati Uniti. Missouri, Arkansas, Mississippi e Tennessee saranno i più esposti agli eventi meteo estremi venerdì, seguiti dall’Alabama sabato. L’instabilità atmosferica potrebbe generare supercelle, temporali particolarmente violenti in grado di dare origine a tornado distruttivi.

Temperature record e incendi: il paradosso climatico del Midwest

Mentre il maltempo si prepara a colpire, le temperature nel Midwest hanno toccato livelli primaverili insoliti per il periodo. Lunedì, città come Omaha e Lincoln, in Nebraska, hanno registrato temperature da record, con massime oltre i +27°C, mentre in Minnesota i termometri hanno superato +24°C. Tuttavia, la combinazione di clima secco e venti forti ha aumentato il rischio di incendi, con allarmi per Nebraska, South Dakota, Kansas, Missouri, Iowa e Minnesota.

Nel frattempo, le tempeste che hanno già colpito gli Stati Uniti nei giorni scorsi hanno causato danni significativi. Un tornado ha toccato terra in Florida, colpendo in pieno la sede dell’emittente Fox 35 a Lake Mary mentre i meteorologi erano in diretta. Fortunatamente, non si registrano feriti. In Texas, temporali violenti hanno ribaltato rimorchi su un’autostrada e distrutto un’area camper, provocando la morte di un uomo.

Il rischio di blizzard sulle Grandi Pianure

Oltre ai tornado e ai temporali, l’arrivo del nuovo sistema perturbato porterà anche un rischio significativo di bufere di neve (blizzard) nelle Grandi Pianure e nell’Alto Midwest. Il forte contrasto tra l’aria calda del Sud e l’aria fredda proveniente dal Nord potrebbe generare intense nevicate, rendendo le condizioni sulle strade estremamente pericolose.

In Arizona, le nevicate della scorsa settimana hanno già bloccato il traffico su un tratto di oltre 24 km dell’Interstate 40, lasciando gli automobilisti bloccati per ore. Il peggioramento delle condizioni nei prossimi giorni potrebbe causare situazioni simili in altre parti del Paese.

