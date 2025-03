Maltempo USA, tornado EF2 in Florida: case danneggiate a Lake Mary | FOTO

MeteoWeb

Un tornado confermato dal radar ha colpito la contea di Seminole, in Florida, la mattina di lunedì 10 marzo, distruggendo almeno una casa e danneggiandone diverse altre. Il tornado è stato ripreso mentre attraversava Lake Mary e arrivava a Sanford. Il National Weather Service (NWS) ha confermato che si trattava di un tornado EF2 con venti massimi di 185km/h. Sono state emesse allerte per tornado nelle contee di Seminole, Volusia e Sarasota mentre la tempesta attraversava l’area. Quando è in vigore un’allerta tornado (“tornado warning”), un tornado è imminente o è stato segnalato, mentre un “tornado watch” significa semplicemente che ci sono le giuste condizioni meteorologiche per la formazione di tornado.

Il National Weather Service ha riferito che il tornado ha toccato terra intorno alle 9:40 EDT e “si trovava sopra Lake Mary”, dirigendosi a nord-est a 48km/h.

Le telecamere della torre hanno mostrato detriti che volavano mentre il tornado passava vicino all’emittente FOX 35 Orlando a Lake Mary, che si trovava nel bel mezzo di un notiziario. I dipendenti si sono rifugiati sotto le loro scrivanie per aspettare la fine della tempesta.

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco della contea di Seminole è intervenuto in una casa che il tornado ha distrutto. “C’erano due occupanti, entrambi illesi”, secondo i soccorritori che stanno valutando i danni in altre case e invitano i residenti a tenersi alla larga dalla zona se non è necessario.

Un semirimorchio si è ribaltato vicino a Lake Emma Road e Commerce Street a Lake Mary, secondo WKMG. “Avevamo un autista e il suo cane nel semirimorchio quando si è ribaltato a causa del vento. Stanno entrambi bene e ne siamo davvero grati”, ha detto un soccorritore di Lake Mary ai media locali.

Non sono stati segnalati feriti.

