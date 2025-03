Marzo ci regala un’eclissi solare, in Canada vedranno le “Corna del Diavolo”

MeteoWeb

Il 29 marzo 2025 in cielo sarà protagonista un’eclissi solare parziale che interesserà il Nord America, l’Europa e altre regioni sparse del globo. Questo evento astronomico segnerà il primo appuntamento con un’eclissi solare dell’anno, regalando un’alba spettacolare in alcune zone del Canada orientale e degli Stati Uniti nordorientali, mentre in Europa sarà visibile a metà mattina o intorno all’ora di pranzo.

Eclissi parziale, l’ombra della Luna sulla Terra

L’eclissi solare del 29 marzo sarà di tipo parziale, il che significa che il Sole, la Luna e la Terra non saranno perfettamente allineati. La Luna coprirà solo una parte del disco solare, creando un suggestivo gioco di luci e ombre.

Il fenomeno inizierà quando la penombra lunare, ossia la parte più esterna dell’ombra della Luna, toccherà la superficie terrestre nell’Oceano Atlantico alle 08:50 UTC. Da lì, l’ombra si sposterà attraverso l’emisfero settentrionale, attraversando Canada, Stati Uniti ed Europa, per poi lasciare la Terra intorno alle 12:43 UTC nella Siberia settentrionale. A differenza di un’eclissi totale o anulare, in nessun punto del pianeta il Sole sarà completamente oscurato. Tuttavia, il massimo dell’eclissi si verificherà in Canada, dove la Luna coprirà fino al 93% del disco solare all’alba.

Fenomeno unico in Canada

Uno degli effetti più spettacolari di questa eclissi sarà il cosiddetto “Devil’s Horns” (Corna del Diavolo). Questo fenomeno si osserverà nelle regioni settentrionali del Canada, in particolare nel Nunavik, un’area situata sulla sponda orientale della Baia di Hudson, nel Québec.

Qui, al momento del sorgere del Sole, la Luna coprirà quasi completamente il disco solare, lasciando visibili solo sottili falci di luce ai lati, simili a un paio di corna. Un’immagine mozzafiato che, con le giuste condizioni meteorologiche, potrà essere immortalata dagli appassionati di astronomia e fotografia.

Dove e quando osservare l’eclissi

L’eclissi sarà visibile in diversi punti del mondo con percentuali variabili di oscuramento del Sole. Ecco alcune delle principali città coinvolte e il grado di copertura solare previsto:

Città Ora massima eclissi Percentuale di oscuramento Montréal, Canada 06:42 EDT 47% New York, USA 06:46 EDT 22% Londra, UK 11:03 GMT 31% Roma, Italia 12:03 CET 2% Berlino, Germania 12:19 CET 15% Helsinki, Finlandia 13:38 EET 17%

In Europa, il fenomeno sarà meno marcato. In Italia, ad esempio, l’eclissi sarà appena percettibile, con solo il 2% del Sole oscurato a Roma. A Londra, invece, il Sole sarà coperto per circa il 31%, mentre a Berlino e Helsinki la copertura sarà rispettivamente del 15% e del 17%, come riporta TimeandDate.

Le eclissi, coppie e stagioni

L’eclissi solare del 29 marzo non è un evento isolato. Infatti, le eclissi tendono a verificarsi in coppia, con un’eclissi solare e una lunare a distanza di circa due settimane. Questa eclissi solare arriva dopo l’eclissi totale di Luna del 13-14 marzo 2025.

Inoltre, le eclissi seguono delle stagioni, che si ripetono a intervalli di circa sei mesi. Dopo il fenomeno di marzo, il prossimo periodo di eclissi si verificherà a settembre 2025, con un’altra eclissi lunare totale il 7-8 settembre e una eclissi solare parziale il 21 settembre.

Come Osservare l’Eclissi in Sicurezza

Osservare un’eclissi solare è un’esperienza straordinaria, ma è fondamentale adottare precauzioni per proteggere la vista. Guardare direttamente il Sole, anche quando è parzialmente coperto dalla Luna, può causare danni permanenti agli occhi. Per un’osservazione sicura si consiglia di utilizzare:

Occhiali da eclissi certificati , che filtrano i raggi solari nocivi;

, che filtrano i raggi solari nocivi; Vetro da saldatura con protezione 14 o superiore ;

; Proiezione indiretta, come un foro stenopeico o telescopi con filtri solari adeguati.

Un evento da non perdere

L’eclissi solare del 29 marzo 2025 offrirà un’opportunità unica per ammirare un raro spettacolo celeste. Chi si trova nelle regioni settentrionali del Canada potrà assistere alla straordinaria alba “Devil’s Horns”. Anche chi si trova in altre aree del Nord America e in Europa potrà godere di una visione parziale del fenomeno.

