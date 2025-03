Sta per iniziare la prima stagione delle eclissi del 2025

MeteoWeb

Quest’anno il cielo offrirà ben 4 eclissi, suddivise in 2 stagioni: una a marzo e una a settembre. Durante questi periodi, la geometria celeste permetterà alla Terra, alla Luna e al Sole di allinearsi in modo tale da dar vita a spettacolari fenomeni astronomici. Scopriamo quindi cosa sono esattamente le stagioni delle eclissi e perché avvengono.

Cos’è una stagione delle eclissi?

Le stagioni delle eclissi sono intervalli di circa 35 giorni durante i quali si verificano inevitabilmente almeno 2 eclissi, e talvolta anche 3. Questi periodi si ripetono ogni 6 mesi, a causa della particolare inclinazione dell’orbita lunare rispetto al piano orbitale terrestre (l’eclittica).

Se la Luna orbitasse esattamente sullo stesso piano dell’orbita terrestre attorno al Sole, avremmo un’eclissi solare ad ogni novilunio e un’eclissi lunare ad ogni plenilunio. Tuttavia, poiché l’orbita lunare è inclinata di circa 5 gradi rispetto all’eclittica, la maggior parte delle volte la Luna passa al di sopra o al di sotto dell’ombra della Terra, evitando così di produrre un’eclissi. Solo quando il Sole si trova in prossimità di uno dei nodi lunari (i punti in cui l’orbita della Luna interseca il piano dell’eclittica), le eclissi possono verificarsi.

Calendario e caratteristiche

Nel 2025 avremo 2 stagioni delle eclissi:

Stagione delle eclissi di marzo Eclissi lunare totale : 13-14 marzo 2025

: 13-14 marzo 2025 Eclissi solare parziale: 29 marzo 2025 Stagione delle eclissi di settembre Eclissi lunare : 7 settembre 2025

: 7 settembre 2025 Eclissi solare parziale: 21 settembre 2025

Eclissi lunare totale del 13-14 marzo 2025

Un’eclissi lunare totale si verifica quando la Terra si interpone perfettamente tra il Sole e la Luna, proiettando la sua ombra sul nostro satellite naturale. In questa occasione, la Luna assumerà una colorazione rossastra a causa della rifrazione della luce solare nell’atmosfera terrestre, fenomeno noto come “Luna di Sangue“.

Eclissi solare parziale del 29 marzo 2025

Un’eclissi solare parziale avviene quando la Luna oscura solo una parte del disco solare. A differenza di un’eclissi totale, in cui il Sole viene completamente coperto dalla Luna, in un’eclissi parziale una porzione della nostra stella rimane visibile, creando un affascinante gioco di luci e ombre.

Eclissi lunare del 7 settembre 2025

L’eclissi lunare di settembre sarà un altro evento da non perdere, ma la sua visibilità e la sua intensità dipenderanno dalla posizione geografica dell’osservatore.

Eclissi solare parziale del 21 settembre 2025

Come per l’eclissi solare di marzo, anche quella di settembre sarà parziale, con la Luna che oscurerà solo una porzione del Sole.

Perché non vediamo tutte le eclissi?

Sebbene ogni anno si verifichino almeno 4 eclissi, non tutte sono visibili ovunque. Per osservare un’eclissi lunare, la Luna deve essere sopra l’orizzonte nel momento dell’evento. Inoltre, le eclissi solari sono ancora più difficili da vedere: mentre un’eclissi lunare è visibile da metà della Terra alla volta, un’eclissi solare totale è visibile solo da una stretta fascia geografica.

Ciclicità

Le stagioni delle eclissi si ripetono con una periodicità di circa 173,3 giorni (poco meno di 6 mesi). Questo significa che ogni anno abbiamo almeno 2 stagioni delle eclissi e, quindi, almeno 4 eclissi. Tuttavia, in alcuni anni particolari possono verificarsi fino a 7 eclissi in totale, come accadrà nel 2038.

Uno scenario ancora più raro è quando una stagione delle eclissi presenta 3 eventi invece di 2. L’ultima volta che ciò è avvenuto è stato nel 2020, con un ciclo di 3 eclissi tra giugno e luglio. La prossima occasione in cui si verificherà un simile evento sarà nel 2029.

