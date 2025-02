Marzo al via, arriva l’Ora Legale 2025: quando vanno spostate le lancette

MeteoWeb

Come ogni anno, anche nel 2025 l’ora legale entrerà in vigore con il consueto cambio delle lancette. L’appuntamento è fissato per l’ultima domenica di marzo, ovvero il 30 marzo 2025, quando alle 2:00 di notte gli orologi dovranno essere spostati in avanti di un’ora, passando direttamente alle 3:00.

Ora Legale e Solare, il cambio dell’ora in Italia ed Europa

Questa tradizione non riguarda solo l’Italia, ma è una prassi adottata in tutti i Paesi dell’Unione Europea. L’orario di riferimento per il cambio è fissato a mezzanotte UTC (Tempo Coordinato Universale), il che corrisponde alle 2:00 in Italia, considerando il fuso orario di Greenwich. Questo sistema è stato standardizzato in Europa dal 1981 e continua a essere applicato regolarmente.

E negli Stati Uniti?

Negli Stati Uniti il passaggio all’ora legale avviene con tempistiche diverse. A differenza dell’Europa, che stabilisce l’ora legale nell’ultima domenica di marzo, negli USA il cambio avviene la seconda domenica di marzo. Nel 2025, quindi, il passaggio avverrà già il 9 marzo, con lo spostamento delle lancette in avanti dalle 2:00 alle 3:00 di notte. Tuttavia, alcune aree come le Hawaii e alcune zone dell’Arizona non adottano il sistema dell’ora legale.

L’abolizione dell’Ora Legale: nessuna novità

Negli ultimi anni si è parlato molto della possibilità di abolire il cambio tra ora solare e ora legale. Il dibattito è iniziato nel 2018, quando il Parlamento Europeo ha chiesto alla Commissione Europea di valutare la questione. Nel 2019 è stato votato per l’abolizione del passaggio stagionale, ma l’iniziativa si è arenata dopo la pandemia di COVID-19, a causa della mancanza di un accordo tra i vari Stati membri su quale sistema orario mantenere in modo permanente.

Al momento, quindi, non ci sono cambiamenti in vista: il passaggio tra ora solare e ora legale rimane in vigore, e gli italiani dovranno ancora ricordarsi di spostare le lancette avanti di un’ora nella notte tra sabato 29 e domenica 30 marzo 2025.

