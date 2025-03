Materie prime e posizione geostrategica: perché Trump vuole la Groenlandia

MeteoWeb

La Groenlandia, territorio autonomo della Danimarca grande 4 volte la Francia ma coperto per l’80% da ghiacci, è al centro dell’attenzione globale per le sue risorse minerarie e la sua importanza geostrategica. Cosa rende questa terra così preziosa? In particolare, perché Trump vuole la Groenlandia, nuovamente citata nel recente discorso al Congresso? La risposta risiede nella combinazione di materie prime cruciali e nel ruolo che la Groenlandia potrebbe giocare nella geopolitica internazionale, specialmente nel contesto della competizione tra le grandi potenze mondiali.

La Groenlandia è famosa per la sua grandezza, ma ancor di più per le sue risorse minerarie, che sono al centro di un interesse crescente. L’accesso a queste risorse è considerato strategico, non solo per gli Stati Uniti, ma anche per altre potenze globali. La Danimarca ha trasferito alla Groenlandia il potere di decidere come utilizzare le proprie materie prime sin dal 2009, ma gli Stati Uniti sono da tempo interessati a queste risorse, tanto che nel 2019 hanno firmato un memorandum sulla cooperazione mineraria. Gli europei, dal canto loro, non sono stati da meno, siglando un accordo simile nel 2023.

Posizione strategica e materie prime

Perché Trump vuole la Groenlandia? La risposta è strettamente legata alla disponibilità di materie prime cruciali per le tecnologie moderne. Tra le risorse presenti sull’isola, si trovano terre rare e minerali essenziali per la produzione di batterie, che sono fondamentali per le industrie delle energie rinnovabili e dei veicoli elettrici. Un rapporto del Geological Survey of Denmark and Greenland (GEUS) ha identificato ingenti riserve di minerali come grafite, litio, terre rare e rame. Questi materiali sono fondamentali per le tecnologie pulite e la transizione energetica globale, e la Groenlandia ne è ricca.

Gli Stati Uniti, consapevoli dell’importanza strategica di queste risorse, non nascondono il loro interesse per una maggiore cooperazione con la Groenlandia. In particolare, le terre rare, che sono utilizzate in una varietà di dispositivi elettronici e nella produzione di turbine eoliche, sono considerate una risorsa strategica. Questo è il motivo per cui Trump vuole la Groenlandia: non solo per la sua posizione geograficamente vantaggiosa, ma anche per il potenziale di diventare una fonte vitale di materie prime critiche, che potrebbero diminuire la dipendenza globale dalla Cina, attualmente uno dei principali fornitori di queste risorse.

Geologia e geografia

La Groenlandia ha una geologia estremamente ricca e ben mappata, che facilita l’identificazione e l’accesso alle risorse minerarie. Sebbene il settore minerario sia ancora in fase di sviluppo e la Groenlandia conti solo due miniere attive, una di rubini e una di anortosite (un minerale contenente titanio), il potenziale per l’espansione delle operazioni minerarie è significativo. Con le giuste infrastrutture e investimenti, la Groenlandia potrebbe diventare un attore chiave nel mercato globale delle materie prime.

La sua posizione geografica è di altrettanta importanza strategica. Situata tra il Nord America e l’Europa, la Groenlandia offre una base ideale per progetti militari e di difesa. Durante la presidenza di Trump, la politica estera degli Stati Uniti ha dato grande importanza al rafforzamento della presenza americana nell’Artico, una regione sempre più rilevante a causa dei cambiamenti climatici, che aprono nuove rotte commerciali e di accesso alle risorse. Inoltre, le potenzialità della Groenlandia come punto di avamposto militare nella lotta contro la Russia e la Cina non sono trascurabili.

L’autonomia

Nonostante l’interesse strategico, la Groenlandia ha cercato di mantenere una certa autonomia dalla Danimarca e dai Paesi esteri. L’isola, infatti, riceve una significativa sovvenzione dalla Danimarca, che rappresenta circa un quinto del suo PIL, e la sua economia dipende anche dalla pesca. Tuttavia, molte speranze sono riposte nell’espansione delle infrastrutture, come l’apertura di un nuovo aeroporto internazionale a Nuuk, la capitale groenlandese, che potrebbe favorire lo sviluppo del turismo e di altre attività economiche.

Ecco perché Trump vuole la Groenlandia

Perché Trump vuole la Groenlandia, dunque? Riassumendo, la risposta è una combinazione di motivazioni economiche, geostrategiche e ambientali. Le materie prime, in particolare quelle critiche per la transizione energetica globale, sono un fattore determinante. La Groenlandia è una risorsa mineraria di valore inestimabile, e gli Stati Uniti, sotto la presidenza di Trump, non vogliono perdere l’opportunità di garantirsi l’accesso diretto a queste ricchezze. Inoltre, la posizione strategica dell’isola, situata in una zona chiave per gli equilibri geopolitici globali, la rende ancora più desiderabile.

